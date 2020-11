Msc guarda lontano: aperte le vendite della World Cruise 2023

10/11/2020 16:58

Dopo l'annullamento dell'edizione 2021, la compagnia presenta l'itinerario della crociera che partirà da Genova il 5 gennaio 2023: 53 scali in 33 Paesi su 6 continenti per 119 giorni di viaggio

Msc apre le vendite della sua World Cruise 2023. La compagnia, che ha dovuto giocoforza annullare l’edizione 2021 della lunga crociera intorno al mondo, ha deciso di rendere disponibile – oltre che quella 2022 – anche la Wc 2023, che prevede 53 scali in 33 Paesi su 6 continenti, con 7 overnight e per complessivi 119 giorni a bordo di Msc Poesia.

La crocierà partirà il 5 gennaio 2023 da Genova, città dalla quale la nave intraprenderà poi un viaggio di 30.000 miglia nautiche che attraverserà 24 diversi fusi orari e toccherà altri porti d'imbarco come Civitavecchia, Marsiglia e Barcellona.

Attraversando l'Atlantico dall'Europa, Msc Poesia visiterà le isole tropicali dei Caraibi per poi navigare attraverso il Canale di Panama. Il viaggio farà tappa verso la costa occidentale dell'America Centrale con scali in Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Messico prima di dirigersi verso San Francisco.

La nave attraverserà poi l’Oceano Pacifico con scali a Maui, Hawaii, Samoa, Fiji, Auckland in Nuova Zelanda, Sydney, la Costa d'Oro australiana, Cairns e la Grande Barriera Corallina, Papua Nuova Guinea e Filippine. Msc Poesia arriverà poi in Giappone durante la stagione dei ciliegi in fiore con escursioni a Kyoto e Tokyo.

Gli ospiti scopriranno i luoghi e i suoni dell'Asia con visite a Shanghai, Vietnam, Singapore e Malesia. Attraversando l'Oceano Indiano fino alla regione del Golfo Persico, la nave si dirigerà poi verso il Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.