Santa Claus in Finlandia si organizza online

21/11/2020 10:30

La Lapponia finlandese è il regno di Babbo Natale, che quest'anno, per non far mancare la festa più amata ai suoi cittadini, ha pensato di sfruttare il web per comunicare con grandi e piccoli, regalando un po' di magia anche in questo delicato momento

Con l'iniziativa 'Sayt with Santa', VisitFinland, ente nazionale del turismo finlandese, ha voluto salvare il Natale, elemento simbolo della destinazione, aiutando le persone a rimanere in contatto con i loro cari e a trasmettere un messaggio da parte di Babbo Natale. Parlando dalla sua casa di Rovaniemi, nella Lapponia Finlandese, Babbo Natale ha detto: "Sayit with Santa ci permetterà di portare un po' di allegria natalizia in un periodo che sicuramente ne ha bisogno. Io e gli elfi abbiamo lavorato durante tutto l'anno e non vedo l'ora di leggere i tantissimi messaggi di gioia che arriveranno da ogni parte del mondo". "Volevamo trovare il modo di promuovere la magia del Natale online. Così abbiamo chiesto ad un messaggero di buona volontà e d’eccezione come Babbo Natale - dichiara Heli Jimenez, direttore marketing di Business Finland -, di aiutarci a trasmettere messaggi di gioia e a promuovere lo spirito natalizio anche in un periodo così complesso. Il mondo, ora più che mai, ha bisogno di gioia e felicità". Sayit with Santa si basa su un'idea semplice. Chiunque può chiedere a Babbo Natale di trasmettere il proprio messaggio scrivendoglielo. Babbo Natale analizzerà tutti i messaggi e ne sceglierà circa 80 da trasmettere in singoli video. Questi video saranno pubblicati sul canale YouTube di VisitFinland all'inizio di dicembre. Inoltre, tutti avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale in diretta sui canali social di VisitFinland l'11 dicembre alle 19 e sarà anche possibile richiedere una sessione privata one-to-one con lui! Sayit with Santa: Cosa e quando? Dal18 al 29 novembre

Inviate il vostro messaggio a Babbo Natale. In questa fase potrete anche richiedere una sessione privata one-to-one con lui. www.sayitwithsanta.com Dal 30 novembre al 6 dicembre

Babbo Natale passerà in rassegna tutte le iscrizioni e sceglierà quelle che si trasformeranno in videomessaggio personale. Dal 7 al 13 dicembre

I videomessaggi personalizzati saranno caricati sul canale YouTube di VisitFinland ed inviati direttamente ai destinatari. È inoltre possibile incontrare Babbo Natale in diretta sui canali social di VisitFinland l'11 dicembre alle 19. Dal 14 al 20 dicembre

Alcuni degli iscritti selezionati otterranno una sessione individuale online con Babbo Natale.



