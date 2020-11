Qatar riduce le miglia del Privilege Club del 49%

24/11/2020 18:15

La compagnia offre ai soci del suo programma fedeltà una notevole riduzione per accedere ai voli premio e nessun costo di prenotazione

Il Privilege Club di Qatar Airways ha ridotto il numero di Qmiles necessarie per prenotare voli premio fino al 49%. L’iniziativa fa parte del processo di trasformazione del club attualmente in corso, volta a fornire maggiori e migliori ricompense ai suoi fedeli soci.

La riduzione è a beneficio anche dei soci del Privilege Club che prenotano biglietti premio flexi. I soci possono inoltre utilizzare il Qcalculator del Privilege Club per conoscere il numero di Qmiles necessarie per i voli premio verso la loro rotta preferita e per la scelta della cabina.

"Le vostre Qmiles vi porteranno due volte più lontano quando viaggiate con noi su voli a medio, lungo e lunghissimo raggio”, ha dichiarato Thierry Antinori, chief commercial officer di Qatar Airways. “Abbiamo aumentato il loro valore perché vogliamo garantire che i nostri stimati soci del Privilege Club siano ampiamente ricompensati per la loro fedeltà. Questo passo fa parte di una più ampia trasformazione del nostro programma di fidelizzazione che quest'anno ha visto una serie di miglioramenti, con cambiamenti ancora più entusiasmanti previsti nei prossimi mesi. Il nostro obbietivo è stabilirci come il programma fedeltà leader tra le compagnie aeree nel Medio Oriente e tra i migliori nel mondo”, ha aggiunto Antinori.

All'inizio del 2020, il Privilege Club di Qatar Airways ha rivisto la sua politica Qmiles per offrire maggiore flessibilità: quando un socio guadagna o spende Qmiles, il saldo rimane valido per 36 mesi. Inoltre, il Privilege Club ha recentemente rimosso le spese di prenotazione per i voli in palio. I soci che prenotano voli premio in Business Class continueranno a ricevere l'accesso gratuito alla lounge e l'assegnazione dei posti.

I soci del Privilege Club potranno continuare a guadagnare punti quando viaggiano con Qatar Airways, le compagnie aeree oneworld® o qualsiasi partner del vettore. Possono inoltre guadagnare Qmiles utilizzando le carte di credito Qatar Airways e facendo acquisti presso i partner commerciali e lifestyle del Privilege Club. Le Qmiles possono essere riscattate per ottenere una serie di vantaggi, tra cui voli premio, upgrade o bagaglio extra su Qatar Airways, shopping in Qatar Duty Free, nonché voli e soggiorni in hotel con i partner.