Decreto Ristori quater: 700 mln per i bonus di Natale a turismo, terme e spettacolo

30/11/2020 09:29

A gennaio altro decreto Ristori quinquies per coprire attività e lavoratori lasciati fuori o indennizzati con piccole somme. In questo caso il criterio adottato non sarà più quello dei colori regionali o dei codici Ateco, ma del crollo di fatturato

E' in Gazzetta ufficiale il decreto Ristori quater da 8 miliardi, approvato dal Consiglio dei ministri. Come riporta Repubblica, il rinvio delle scadenze fiscali di novembre e dicembre per imprese e professionisti vale 5-6 miliardi, 700 milioni sono per i bonus di Natale da 1.000 euro ai lavoratori precari di turismo, terme e spettacolo e da 800 euro per quelli dello sport. Attenzione però, perchè le tasse rinviate dovranno però essere pagate in un’unica soluzione nel 2021, con scadenza primo marzo per la parte fiscale e 30 aprile gli altri.

Il decreto sarà accorpato ai precedenti tre, in discussione al Senato, il che porterà ad un unico decreto Ristori. Tra gli aggiustamenti dell’ultimo minuto il cambio colore delle Regioni, a quanto si legge una clausola di salvaguardia dovrebbe impedire il danno per imprese, esercenti, partite Iva - come per Lombardia e Piemonte che sono state in zona rossa per tre settimane e solo da ieri in arancione, il che vuol dire avere l’obbligo di dimostrare perdite di un terzo del fatturato per rinviare Irpef, Ires e Irap ad aprile. Allo stesso modo i ristoratori nelle zone arancioni da ieri diventate gialle (Liguria).

Repubblica scrive che a gennaio sarà discusso un altro decreto Ristori quinquies per coprire le attività e i lavoratori lasciati fuori o indennizzati con piccole somme. In questo caso il criterio adottato non sarà più quello dei colori regionali o dei codici Ateco che identificano i settori fermati, sospesi o ridotti, ma del crollo di fatturato.

Nel decreto Ristori quater è prevista una mini-proroga per il versamento degli acconti di Irpef, Ires e Irap da parte di imprese e professionisti. La scadenza del 30 novembre passa al 10 dicembre. Lo stesso è assicurato in ogni parte d’Italia a chi deve trasmettere telematicamente la dichiarazione Irap o le dichiarazioni dei redditi.

In data 10 dicembre, imprese e professionisti potranno chiedere un’ulteriore dilazione delle tasse fino al 30 aprile 2021. Questo vale solo per chi ha avuto un calo nei ricavi del 33% tra il primo semestre di quest’anno e quello del 2019. E con un fatturato entro i 50 milioni di euro annui. Per loro c'è anche la sospensione di tributi e contributi da versare a dicembre (fa fede il calo dei ricavi a novembre sullo stesso mese 2019). Tutte le imprese e i professionisti in zona rossa e i soli ristoranti in zona gialla non avranno bisogno di provare perdite e tetti, precisa Repubblica.