Il futuro del travel in una settimana: l'idea della startup Apical

06/12/2020 10:33

Dal 7 all’11 dicembre un evento all'insegna della formazione, dell'innovazione

e del dibattito sul futuro del turismo



Il futuro del travel in una settimana. L'appuntamento è dal 7 all’11 dicembre con Future Learning Week: il Domani del Travel in 10 eventi, all'insegna della formazione, dell'innovazione e del dibattito sul futuro del turismo. E' promosso dalla startup Apical, che, oltre alla tecnologia, offre network e formazione a una community di ormai 5000 aziende e innovatori travel.

In calendario oltre 10 panel e discussioni, online e gratuiti, per pensare e costruire il futuro intorno a 4 parole chiave: sostenibilità, responsabilità, innovazione e trasformazione. Una settimana di eventi dedicati ad operatori e aziende del settore travel & experience per fare network, accrescere e condividere il know how e provare a delineare insieme il futuro dell’industria.

“A marzo 2020 sappiamo tutti cosa è successo - spiega Nicola Zanola, ceo di Apical - da allora abbiamo intrapreso un percorso di ascolto degli oltre 5mila creator della nostra rete e abbiamo deciso di fare qualcosa di più. Oggi Apical è anche una community che conta 1500 membri attivi sul gruppo Facebook Apical - Happiness is a Movement. Per rispondere alla domanda ‘Che ne sarà del turismo?’, che dopo la pandemia ha riempito i pensieri e le preoccupazioni dei travel creator di tutto il mondo, dobbiamo porci una domanda più alta: come sarà il futuro del nostro pianeta e cosa potrà fare l'industria del travel per continuare a essere utile e così sopravvivere?

Sono orgoglioso del lavoro fatto in questi mesi e sono ottimista - afferma Zanola - perché vedo tante persone e progetti condividere la nostra visione del futuro. Durante questi mesi tutti noi ci siamo sentiti soli, incapaci di reagire o anche solo di capire cosa stesse accadendo, è per questo che in Apical abbiamo voluto creare uno spazio sicuro e inclusivo in cui gli operatori del travel possono confrontarsi, aiutarsi e lavorare insieme sul futuro dei propri progetti”.

Il passo successivo è stata la creazione di Apical Transformational School, "una scuola trasformativa che non trasferisce solo competenze, ma offre visione e metodo ai tanti che continuano a pensare l'industria travel come un'imprescindibile forma di innovazione sociale e che attraverso il proprio lavoro intendono lasciare un impatto positivo”, conclude Zanola.

Sergio Cagol, Simona Polli, Giancarlo dellOrco, Cristiano De Nobili, Valentina D'Agata, Katia Costantino sono solo alcuni dei formatori della Apical Transformational School, che lanceranno idee, dati e consigli su argomenti che spaziano dalla scienza al marketing, passando per la progettazione sostenibile, il coinvolgimento delle comunità locali, la tecnologia e il ruolo delle industrie trasformative.