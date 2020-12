Sardegna, c'è l'ok alla proroga: traghetti Tirrenia operativi almeno fino all'Epifania

04/12/2020 17:11

La compagnia e il ministero dei Trasporti trovano l'accordo: cinque le rotte interessate, che dovrebbero restare operative fino al 28 febbraio 2021

Tirrenia, c’è l’accordo per la proroga dei servizi in continuità territoriale da e per la Sardegna. Dopo lo stallo delle scorse settimane - con lo stop annunciato dalla compagnia per l'1 dicembre e il successivo slittamento al 4 per effetto di una nota del Mit che aveva lasciato aperto uno spiraglio - è arrivata la proroga, che rende i traghetti prenotabili fino al 7 gennaio 2021.

L’accordo tra l’armatore e il ministero dei Trasporti prevederebbe in realtà il prolungamento del servizio su tutte le rotte fino al 28 febbraio 2021, ma per il momento sul portale di Tirrenia è possibile effettuare il booking soltanto fino all’Epifania.

Queste le rotte interessate: Civitavecchia-Cagliari (3 partenze a settimana sino al 18 dicembre, poi viaggi quotidiani, scalo al porto di Arbatax confermato 2 volte alla settimana), Genova-Olbia (3 partenze a settimana), Napoli-Cagliari (2 partenze a settimana) e Palermo-Cagliari (1 partenza a settimana).