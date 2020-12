Brussels Airlines collegherà Bari e Bruxelles da maggio

11/12/2020 18:20

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, comunica che il vettore belga opererà 2 frequenze settimanali sul capoluogo pugliese

Dal prossimo 5 maggio 2021 Brussels Airlines avvierà il collegamento tra l’Aeroporto Karol Wojtyla di Bari e il proprio hub di Bruxelles. Il volo sulla capitale belga sarà operato sino al 25 settembre con una doppia frequenza settimanale, ogni mercoledì e sabato.

“In questo momento di grande difficoltà per il sistema dei trasporti e del turismo, la decisione di Brussels Airlines non può che essere salutata con entusiasmo”, ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti. “Un segnale di fiducia per la ripresa operativa nel solco dei risultati eccezionali raggiunti prima della pandemia. I nostri aeroporti rivestono un ruolo strategico per il sistema economico dellaregione, specie per l’industria turistica pugliese”.

“Per questo, pur nella contingente difficoltà legata alla lunga emergenza sanitaria, Aeroporti di Puglia ha intensificato la propria azione commerciale con tutti i più importanti vettori affinchè, a emergenza finita, si possa ripristinare l’articolato network internazionale di Aeroporti di Puglia, riportandolo ai livelli pre-Covid-19”, ha aggiunto Onesti.

“Non vediamo l'ora di riaprire il nostro mondo dopo un anno estremamente difficile”, ha commentato David Lyssens, direttore network e pianificazione di Brussels Airlines. “Per questo siamo molto felici di lanciare, per la prossima stagione estiva, la rotta Bari-Bruxelles, collegando non solo la Puglia alla capitale d'Europa, ma soprattutto una regione italiana molto popolare per i nostri viaggiatori belgi. Bari è la decima destinazione che aggiungiamo alla nostra rete italiana e crediamo molto nel potenziale di questa rotta” ha concluso Lyssens.