Tamponi falsi, la truffa entra in agenzia

14/12/2020 08:35

Lo sconcerto di Fiavet Campania Basilicata: “Le autorità controllino e sanzionino gli abusivi”

Arriva una nota di sconcerto da parte di Fiavet Campania Basilicata in merito al servizio della trasmissione televisiva “Le Iene” andato in onda nei giorni scorsi, in cui si denunciava la vendita di pacchetti di viaggi comprensivi di referti di tamponi anti-Covid opportunamente falsificati da parte di un imprenditore napoletano.

Stando alle informazioni in possesso dell’associazione, pare che il soggetto in questione non disponesse delle autorizzazioni previste dalla normativa ai fini dell’esercizio dell’attività di agente di viaggio.

Nella nota stampa la Fiavet Campania Basilicata esprime apprezzamento per il servizio giornalistico che ha fatto luce su un ennesimo e grave fenomeno di abusivismo nel settore turistico. In qualità di associazione di categoria, ribadisce la sua forte preoccupazione per il fenomeno denunciato dalle Iene che ha implicazioni sociali, penali ed economiche, oltre che di carattere sanitario, e reitera con fermezza “l’invito alle autorità preposte affinché vigilino e sanzionino chi esercita l’attività di intermediazione nel settore turistico in modo del tutto abusivo”.