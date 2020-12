Costa Firenze, la cerimonia di consegna full digital

23/12/2020 09:55

La gemella di Costa Venezia inizierà a viaggiare a febbraio nel Mediterraneo, per poi trasferirsi in Oriente. La nave è stata realizzata appositamente per il target cinese ispirandosi all Rinascimento italiano – di Sveva Faldella

Una cerimonia di consegna insolita e che si adatta alle restrizioni del momento dovute all’emergenza Covid. Ieri, in modalità full digital, Costa Crociere ha accolto nella sua flotta la nuova Costa Firenze prodotta a Marghera da Fincantieri. Lunga 323 metri, con 2136 cabine e una capacità di 5.200 ospiti, questa ‘nuova arrivata’ costituisce un importante tassello all’interno del piano di espansione della compagnia. Il progetto prevede un totale di sette nuove navi in consegna al gruppo entro il 2023 (al momento ne mancano all’appello ancora tre), per un investimento complessivo di oltre sei miliardi di euro.

“Tre quarti delle navi di Costa Crociere sono state realizzate nei nostri cantieri, a testimonianza di un importante legame. –spiega Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri . Quest’ultima è ancora più significativa perché, in un momento particolare come questo, rappresenta la speranza di un ritorno alla normalità. Costa Firenze è stata ideata appositamente per il target cinese che si sta rivelando un mercato tra i più promettenti”.

Il design degli interni di Costa Firenze rende omaggio alla città toscana, culla dell’arte e della cultura rinascimentali. “Questa nave è un tributo alla città toscana e al Rinascimento, epoca che diventa simbolo di rinascita. Concetto che assume un significato ancor più importante dopo la pandemia. –dichiara Michael Thamm, direttore generale di Costa Crociere .- Speriamo che presto si torni a viaggiare e che, al tempo stesso, ci sia una rapida ripresa economica nel Paese che però richiede il sostegno da parte del governo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per contribuire allo sviluppo del turismo, in particolare quello crocieristico, in Italia”.

Costa Firenze salperà a fine febbraio, offrendo due diversi itinerari di una settimana nel Mediterraneo occidentale. “L’itinerario toccherà tre porti italiani, tra questi c’è La Spezia città dalla quale partiranno le escursioni proprio per il capoluogo toscano – spiega Mario Zanetti, chief commercial officer di Costa Crociere -. Per le rotte future che toccheranno città straniere, ovviamente siamo in attesa di vedere gli sviluppi legati alla pandemia”. Dopo ottobre 2021 la nave si trasferirà in Asia per raggiungere la sua gemella Costa Venezia.

Sveva Faldella