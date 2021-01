"Io prenoto in Agenzia Viaggi" la campagna di Welcome

07/01/2021 14:12

Il network punta a rilanciare il ruolo strategico della distribuzione a partire dai valori peculiari di ogni viaggio prenotato in un punto vendita

Si chiama "Io prenoto in Agenzia Viaggi" e punta a rilanciare il ruolo strategico della distribuzione a partire dai valori peculiari di ogni viaggio prenotato in adv. Lanciata nelle scorse settimane è la nuova campagna di comunicazione Welcome Travel, già on air su tutti i canali b2c della rete, mette a disposizione una serie di materiali che le adv del network possono veicolare attraverso i propri canali con l’obiettivo di rendere il messaggio virale.

Serenità, Reperibilità, Convenienza, Sicurezza, Varietà, Legalità, Professionalità, Competenza, Conoscenza e altri ancora i valori al centro della campagna. Attraverso un articolato piano di comunicazione ognuno di essi verrà diffuso nel corso delle prossime settimane per rendere ancora più chiaro al cliente finale quali siano i plus che un'agenzia Welcome Travel può offrire e che la rendono un luogo unico e sicuro per prenotare le vacanze di domani.

"Sembra paradossale – dichiara Laura Antonioli, responsabile coordinamento vendite Welcome Travel –, ma la pandemia ha rafforzato il ruolo dell’agente di viaggi, oggetto in questo periodo di tante consulenze finalizzate alla risoluzione di problematiche sorte su altri canali, ma portate in agenzia dai clienti, alla ricerca, appunto, di un supporto professionale e di una conoscenza specifica, altrove introvabile. È il momento di ricordare a tutti che in un contesto ancora così particolare - precisa la manager - si deve ricominciare a viaggiare, perché a questo sogno non dobbiamo e non vogliamo rinunciare, ma con le informazioni, il supporto, la sicurezza e le garanzie che solo il tuo agente di viaggio può assicurarti. 'Se prenoti in Agenzia non sarai mai solo, in qualunque parte del mondo tu ti possa trovare'. È questo il messaggio che le agenzie Welcome Travel diffonderanno nelle prossime settimane, utilizzando tutti i canali a loro disposizione e declinandolo su ognuno dei valori che meglio li rappresenta e che meglio definiscono la scelta di rivolgersi a loro".

La campagna di comunicazione è già attiva sul sito Welcome Travel e su quelli delle agenzie della rete, sulle App e i totem Digital Signage, sui social Facebook e Instagram e sulle newsletter rivolte ai clienti Wtg. Le protagoniste della campagna saranno le agenzie stesse che, sotto il proprio nome, diffonderanno un messaggio forte e univoco utilizzando tutti i propri canali, ma con la forza amplificatrice della coralità del network.

Per farlo, accederanno al pacchetto di materiali contenuto nel Communication Market Wtg, il nuovo Repository che raccoglie tutti i materiali a disposizione delle adv per alimentare i propri canali di comunicazione. Attraverso quest’area digitale le agenzie del network hanno accesso ora anche a tutti i materiali di "Io prenoto in Agenzia Viaggi", in continuo aggiornamento con sempre nuovi contenuti e personalizzabile con il logo del punto vendita.