Iata: basta quarantene, più test e tamponi

13/01/2021 12:40

Il numero uno dell'associazione Alexandre de Juniac critico contro i governi

“L’unica possibilità di ripartire è di rendere obbligatori i test per chi vola, come i tamponi prima della partenza e arrivare alla diffusione del vaccino”. A dirlo Alexandre de Juniac, direttore generale della Iata. “Non chiediamo la vaccinazione obbligatoria per chi fa voli internazionali. Ci sono persone che non possono fare il vaccino. E per arrivare a vaccinare un’ampia quantità di persone passerà molto tempo, mentre vogliamo che il traffico si riprenda prima”, ha aggiunto.

“Le compagnie aeree portano un serio approccio alla sicurezza in tutto ciò che facciamo, incluso il Covid-19. E questo è uno dei motivi per cui la lentezza dei progressi nella crisi è così frustrante – ha proseguito il numero uno dell’associazione -. Stiamo lavorando instancabilmente con i governi per mantenere i voli sicuri e ridurre il rischio di importazione di Covid-19 con i viaggi con l'implementazione delle proposte Icao Cart per sostituire la quarantena con i test Covid-19. Ma la situazione del settore è ancora pericolosa. In effetti, è peggiorata durante il periodo delle vacanze di fine anno”.

“Sebbene le compagnie aeree continuino a registrare una situazione di cassa positiva entro l'anno, il quadro a breve termine è fosco – ha evidenziato de Juniac -. Invece di una spinta dal periodo delle vacanze di fine anno, abbiamo avuto ancora più restrizioni. I governi hanno rafforzato i confini in una risposta istintiva a una mutazione del virus. Canada, Regno Unito, Germania, Giappone e altri hanno aggiunto i test alle loro misure Covid-19 senza rimuovere i requisiti di quarantena. In altre parole, hanno scelto misure politiche che interromperanno i viaggi”.

Questo approccio, sostiene il direttore generale “ci dice che questi governi non sono interessati a gestire in modo equilibrato i rischi del Covid-19. Sembrano mirare a un mondo zero Covid. Questo è un compito impossibile che comporta gravi conseguenze, di cui sarebbe impossibile calcolare tutta la portata. Ma, con questo approccio, sappiamo per certo che:

- l'economia dei viaggi e del turismo non si riprenderà.

- i posti di lavoro continueranno a scomparire.

- il pedaggio del lockdown sulla salute mentale delle persone continuerà a crescere, in particolare su coloro che sono separati dai propri cari”.

Secondo de Juniac “è necessario un approccio di politica pubblica più equilibrato, basato su test in sostituzione delle quarantene in modo da poter iniziare ad affrontare i gravi effetti collaterali delle politiche Covid-19. La scienza ci dice che i viaggiatori non saranno un fattore significativo nella trasmissione della comunità se i test vengono utilizzati in modo efficace. Ma la maggior parte dei governi ha una visione a tunnel sulla quarantena e non è affatto concentrata sulla ricerca di modi per riaprire in sicurezza i confini o alleviare le difficoltà economiche e di salute mentale autoimposte dei lockdown”.

“Ci sono state buone notizie durante le vacanze – ha aggiunto -. Abbiamo continuato a prepararci per il giorno in cui i governi saranno pronti ad aprire le frontiere, con test o vaccinazioni. Il primo progetto pilota dell'app Iata Travel Pass è stato lanciato in collaborazione con Singapore Airlines sulle rotte per Kuala Lumpur e Jakarta. Siamo ancora sulla buona strada per un lancio completo dell'app durante il primo trimestre di quest'anno. Concludo ripetendo una citazione del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che ha sottolineato l'urgente necessità di ricominciare a volare dicendo che l'aviazione è un motore importante del nostro mondo e giocherà un ruolo fondamentale nel portare il mondo alla ripresa dal Covid-19. Assicuriamoci che riceva il sostegno di cui ha bisogno per mantenere le nazioni del mondo connesse e unite".

“Il supporto – ha concluso il manager - inizia con politiche coerenti, ben motivate e scientificamente supportate per gestire i rischi del Covid-19. Questa è l'antitesi di ciò a cui abbiamo assistito durante il periodo delle vacanze. La nostra massima priorità per il 2021 è cambiare la situazione”.