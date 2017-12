Per il Gruppo Hit un ruolo da tour operator

La Slovenia offre bellezze naturali, luoghi d'interesse storico, cibo, ottimi vini. A due passi dall'Italia, ben collegata col sistema autostradale italiano, è una meta molto accogliente. Il gruppo Hit, la più importante catena alberghiera locale, si propone come vero e proprio tour operator a disposizione delle agenzie di viaggi italiane: offre ospitalità nei suoi 11 hotel, ma anche servizi a terra (transfer con la stazione ferroviaria di Trieste, escursioni, voli speciali dal Sud Italia nelle festività utilizzando l'aeroporto internazionale di Lubiana); propone ristorazione di qualità, intrattenimento e sport. Come destinazione, la Slovenia è in costante crescita, grazie anche ai suoi ritmi tranquilli e alla sua stabilità politica. Hit gestisce anche 5 centri di gioco ed intrattenimento Hit Casinos, 1 sala da gioco e 2 casinò e ospita gare e tornei internazionali di poker e altri giochi con ampie partecipazioni di pubblico internazionale. Questo tipo di esperienza rende il gruppo strutturato anche per una clientela business, interessata all'organizzazione di meeting e convegni: nei centri di Nova Gorica, Kranjska Gora e Sentilj la capacità complessiva nelle grandi sale è di 2.500 posti. Hit costruisce pacchetti turistici, anche su misura, che le agenzie di viaggio italiane possono vendere vedendosi riconosciuta una commissione del 10%.

Il gruppo, in collaborazione con le istituzioni turistiche locali, si fa promotore del territorio al quale appartiene. Le mete urbane più interessanti sono Lubiana, la capitale, Maribor e Nova Gorica, ciascuna ricca di spunti e di curiosità. Nel centro di Lubiana, per esempio, stupisce un “ponte triplo”, costruito a metà Ottocento su un'ansa del fiume Ljubljanica per separare il traffico pedonale dalle carrozze; il centro, fatto di case decorate nello stile della Secessione Viennese, è dominato da un castello medievale, ben restaurato e facilmente accessibile grazie a una funicolare. A Maribor si respira ancora l'aria asburgica, in un ambiente urbano armonioso: nel centro vive tuttora, celebratissima, quella che è ritenuta la vite più antica del mondo. A Nova Gorica – che grazie al Casinò Perla, del gruppo Hit, è la Las Vegas d'Europa – si scopre con sorpresa che nel monastero di Castagnevizza riposano le spoglie di Carlo X.re di Francia *

Ricche di odori e di sapori le strade del vino e della buona cucina. In Stiria – dove il confine frastagliato fa saltellare tra la Slovenia e l'Austria, vanno segnalate le cantine Weingut Tement, a Berghausen (Austria), Weingut Erich & Walter Polz, a Spiefeld (Austria) e Dveri Pax, a Jarenina (Slovenia). Nei pressi di Nova Gorica vanno ricordati la grande cantina vinicola Goriška Brda e il Frantoio Bose Oil. p.s.