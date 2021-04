Momondo, ecco le destinazioni più “family-friendly”

Finite le scuole, arriva il tempo per le vacanze per la maggior parte delle famiglie italiane, che secondo Momondo scelgono soprattutto strutture, che offrano soluzioni family-friendly, perfette sia per i più piccoli, che potranno intrattenersi grazie a servizi loro dedicati, ma anche per i genitori.

Già, ma quali sono le dieci destinazioni italiane più "a misura" di famiglia? Secondo i dati raccolti dalla piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, a guidare la classifica è la toscana Montecatini Terme, cittadina in provincia di Pistoia, che offre soluzioni adatte a ogni esigenza, dedicando uno spazio anche al relax, grazie al parco termale. Tra le regioni più indicate per le famiglie in viaggio spiccano invece il Veneto e l’Emilia Romagna che, grazie a località balneari come Jesolo (2°) e Milano Marittima, in quinta posizione, rappresentano due mete molto gettonate dagli italiani. Non mancano poi anche le città d’arte, come Torino (6°), Roma, che si piazza al settimo posto, Venezia all'ottavo e Milano, al nono posto in classifica.

Tra le dieci destinazioni italiane ideali per famiglie, compaiono destinazioni e città per tutte le tasche, in relazione anche al tipo di servizio e offerta che propongono. La città più economica della classifica è Bologna, con strutture che offrono pernottamenti a partire da 88 euro. Mentre per chi non bada a spese, è consigliabile un soggiorno a Sorrento: la città costiera di fronte alla baia di Napoli risulta infatti la meta con le strutture più costose di questa tipologia, sfiorando in media 287 euro.