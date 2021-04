Governo italiano: 25 miliardi lo stanziamento per l’emergenza

Si è tenuta nella notte, una conference call tra i leader europei che ha portato all'annuncio da parte della Commissione europea di un piano da 25 miliardi, si legge su Repubblica.it. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha fatto sapere al termine dell'incontro: "Useremo tutti i mezzi per assicurarci che l’economia europea superi questa tempesta".

Il piano Ue e Bce

Anche la Bce sta studiando interventi a più livelli (tra cui finanziamenti a bassissimo costo e liquidità) ed ha esortato i leader della Ue ad agire con urgenza contro gli effetti dell'emergenza saniaria legata al coronavirus, altrimenti si rischia "uno scenario come quello della grande crisi finanziaria del 2008", si legge su più fonti di stampa.

Dal canto suo Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, ha fatto sapere che l'Europa non negherà un aiuto all'Italia. Intanto, ai microfoni della trasmissione di Uno Mattina, il commissario Ue ha fatto riferimento a una nuova lettera del ministro dell'Economia, Roberto Gualieri, in cui sono aumetate "le richieste che il governo di Roma farà al Parlamento per spese aggiuntive" e che prevedono uno scostamento dai parametri comunitari.

Il piano della Ue sarà affrontato nel fine settimana dalla presidente della Commissione, poi lunedì sarà sottoposto all'approvazione dei ministri delle Finanze a Bruxelles. E' stato annunciato un intervento immediato da 25 miliardi, il Corona response Fund, con l'obiettivo di dare liquidità alle imprese. La fonte riporta che 7,5 miliardi saranno stanziati entro la settimana e saranno approvati dal Parlamento europeo.

Ursula von der Leyen presenterà anche le nuove linee guida in tema di flessibilità e aiuti di Stato. In pratica, i governi potranno spingersi fino a una soglia di deficit prossima al 3% per sostenere l’economia. Per l’Italia significa l'ok al piano anti covid-19 da una decina di miliardi.

In merito agli aiuti di Stato, sarà permesso l’uso di fondi pubblici per salvare settori o singole aziende colpite dal virus.

Il piano italiano

In che cosa consiste il piano italiano di risposta all'emergenza coronavirus? A quanto riporta Repubblica.it il Cdm ha portato a 25 miliardi di euro lo stanziamento per fronteggiare la situazione di emergenza che sta vivendo il Paese. Inizialmente il nostro Paese aveva parlato di interventi complessivi per 7,5 miliardi.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha fatto sapere che è stata stanziata "una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest'emergenza".

Dal canto suo il ministro dell'Economia, ha fatto presente che "le risorse stanziate saranno utilizzate in parte nel primo decreto, che stiamo preparando e che contiamo di approvare in settimana, venerdì, con risorse per 12 miliardi". Il passaggio nuovo non è altro che la richiesta di autorizzazione "al Parlamento per utilizzare fino alla cifra di 25 miliardi. Poi il livello di deficit verrà definito in un secondo momento".

Il ministro Gualtieri si è soffermato sul "sostegno al lavoro: nessuno perderà il lavoro per il coronavirus", ha detto. Tra gli interventi ci saranno anche "norme speciali per gli stagionali e gli autonomi" che prevedono "la sospensione dei versamenti e dei contributi previdenziali e assistenziali in modo da tutelare tutti i settori".

Nel decreto ci sarà "una Cassa integrazione speciale che va a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore a cui appartengono" e si prevede "un allargamento degli ammortizzatori sociali, con la possibilità di utilizzo del fondo di integrazione salariale per le imprese da 5 a 15 dipendenti".

Secondo quanto emerso in queste ultime ore dalle bozze, punto nevralgico sarà il "sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese tramite il sistema bancario". Per le aziende le risorse dovrebbero essere 2 miliardi da impiegare anche attraverso uno "sconto" sui contributi previdenziali.

Tra i punti è previsto un potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese. E' in vista anche il rafforzamento di Confidi, il fondo di sostegno per le aziende sul territorio. Le imprese verranno sostenute anche grazie alle risorse messe a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti e da Sace che passano da 1 a 7 miliardi.

Infine, c'è attesa in merito alla richiesta che è stata avanzata dalle regioni del Nord, Lombardia e Veneto, di chiudere ulteriormente le attività, Conte ha dato mandato al ministro della Salute, Roberto Speranza per contattare i governatori e avere una formale richiesta in tal senso.