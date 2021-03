Ergo Av, come cambia l’approccio al viaggio

Il Gruppo Ergo Av ha tracciato un possibile scenario di come sarà il viaggio nei prossimi mesi ma, soprattutto, come potrà mutare l’atteggiamento del viaggiatore.

Secondo il gruppo assicurativo, ci saranno cambiamenti piuttosto duraturi nell’approccio al viaggio. Questa pandemia, non solo ha modificato i comportamenti dei turisti durante le fasi “acute” della situazione di rischio (ovvero i picchi dell’emergenza) ma avrà degli effetti anche negli anni a venire.

Tra gli ambiti principali che potranno modificare l’approccio al viaggio delle persone sono comprese le esperienze personali durante la crisi, che porteranno a porre l’accento sull'importanza della libertà, del relax e del beneficio delle vacanze in modo significativo. Una vacanza è, e rimarrà, un angolo di libertà a cui si giungerà con maggior consapevolezza.

Il ritorno del tema del cambiamento climatico, già forte prima della pandemia, sarà un aspetto di cui si terrà sempre più conto. Si fa sempre più forte la consapevolezza che l’atteggiamento dell’uomo verso il rispetto dell’ambiente dovrà cambiare.

Visto il prevedibile aumento delle tariffe degli aerei porterà da una parte a considerare viaggi di durata più lunga mentre potrà diminuire, nel lungo periodo, la domanda di spostamenti aerei per il fine settimana a favore degli spostamenti di prossimità.

Salute e sicurezza saranno degli aspetti centrali e diventeranno sempre più importanti per moltissimi viaggiatori; sempre più si ricorrerà ad una copertura assicurativa che possa coprire rischi ad ampio spettro.

Sul fronte della salute e della sicurezza, Ergo Assicurazione Viaggi ha registrato negli ultimi due mesi un sensibile aumento delle richieste da parte dei clienti, non solo per coperture sanitarie più ampie, ma anche di richieste sullo stato delle infrastrutture sanitarie nei paesi di destinazione.

Il Gruppo Ergo, già prima dell’emergenza Covid-19, aveva a disposizione una rete di informazioni sullo stato della qualità dei medici e degli ospedali in tutte le destinazioni del mondo, accessibili attraverso un’app a disposizione del viaggiatore: oggi, queste informazioni, diventano preziose ed essenziali.

Dario Giovara, direttore generale del grupo, ha così commentato: “Il turismo come lo abbiamo vissuto sino ad oggi, probabilmente non tonerà più. Crediamo infatti che dopo il Coronavirus crescerà il desiderio di molti viaggiatori di avere garanzie di sicurezza prima e durante il viaggio. I dati che ci arrivano dal gruppo, presente in tutto il mondo, ci portano a riconsiderare anche le polizze assicurative in un modo nuovo, più vicino alle reali esigenze del viaggiatore. Per questo la compagnia sta lavorando a livello globale per adeguare i prodotti alle mutate esigenze e richieste dei clienti viaggiatori“.