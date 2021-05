Cirio: “Non possiamo permetterci di annullare eventi”

“Non possiamo permetterci di annullare eventi che dimostrano che il Piemonte è vivo”. E’ la posizione decisa di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, intervenuto alla presentazione della nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto, manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e giusto, all’ambiente e alle politiche alimentari che dall’8 ottobre per 6 mesi coinvolgerà tutti i Paesi della galassia Slow Food, mettendo in campo tecnologie digitali, eventi fisici diffusi e nuovi format. L’evento, organizzato da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino “dovrà essere fatto, così come il Salone del Gusto e del Libro”, prosegue Cirio. “Stiamo investendo oltre un milione di euro in una campagna che coinvolge tutte le tv – spiega il governatore – e non realizzare questi eventi che ci collocano nel mondo vuol dire spegnere la luce del Piemonte e smettere di fare promozione”. Viceversa si tratta di “cogliere questa occasione in cui altri sono fermi per correre più forte. Ci vogliono voglia, coraggio e una certa dose di incoscienza”. A breve “faremo un piccolo bando chiamato ‘bando coraggio’ per eventi più piccoli”. In un periodo certamente difficile, in cui “per il Piemonte quest’anno ci saranno 200 milioni di euro in meno di entrate tributarie”.

Gli ha fatto eco il sindaco di Torino Chiara Appendino: “Questo momento aiuterà a portare Torino nel mondo, a portare stili di vita responsabili”, con una manifestazione “fortemente voluta dalla città”, in cui le “tecnologie si inseriscono nell’evento fisico ampliandone la portata”.

“Sarà la più grande delle edizioni di Terra Madre – promette Carlo Petrini, presidente di Slow Food – e coinvolgerà 130-140 Paesi. Tutto questo è nato a Torino e in Piemonte. Qui è germogliata l’idea dei farmer market negli Stati Uniti, che oggi raggiungono quota 16mila. La temporalità di sei mesi ci consentirà di avere una realtà più diffusa”. Petrini ha posto poi l’accento su tre elementi importanti: “La centralità della biodiversità intesa in senso ampio, l’educazione e la necessità di costruire spazi per una nuova economia”.

Con Turismo Torino si sta lavorando a una serie di pacchetti turistici, che possano anche andare al di là dell’evento. Già da ieri è online la piattaforma che conterrà le attività digitali e il calendario degli eventi fisici, terramadresalonedelgusto.com: fino ad aprile 2021, si alimenterà gradualmente e progressivamente di contenuti.

Nicoletta Somma